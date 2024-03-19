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19:28, 19 марта 2024Спорт

«Металлург» одержал вторую сухую победу над «Спартаком» в серии плей-офф КХЛ

«Металлург» одержал вторую победу над «Спартаком» во втором ранде плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл московский «Спартак» во втором матче второго раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 19 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственную шайбу в третьем периоде забросил Егор Коробкин.

«Металлург» одержал вторую победу над спартаковцами, которая снова оказалась сухой, и повел в серии со счетом 2:0. В следующем матче команды встретятся 21 марта в Москве.

«Металлург» дважды побеждал в Кубке Гагарина — в 2014 и 2016 годах. «Спартак» никогда в истории не завоевывал трофей.

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      Алексей Гусев
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