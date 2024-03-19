Microsoft захотела перенести срок приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Microsoft обсудила перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам на территории России с 20 марта на конец месяца. Об этом заявил вице-президент российской компании Softline Андрей Благоразумов, передает «Интерфакс».

Благоразумов отметил, что предполагаемая отсрочка не отменяет вводимые ограничения, однако дает необходимое время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры.

О том, что Microsoft c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций, стало известно 15 марта. PR-директор Softline Светлана Ащеулова рассказала журналистам, что речь идет о Power BI, Dynamics CRM и других сервисах.

Ранее, весной 2023 года, Microsoft оштрафовали на три миллиона долларов за нарушение санкций США.