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13:33, 19 марта 2024Забота о себе

Многодетная мать поделилась способом отмыть пятна от фруктов с одежды

The Sun: фруктовые пятна с одежды можно отмыть кипятком

Фото: HalynaRom / Shutterstock / Fotodom

Домохозяйка из Шотландии Эмма О'Доннелл поделилась в социальной сети TikTok видеороликом, в котором раскрыла свой способ отмыть пятна от фруктов с одежды. На видео многодетной матери обратило внимание издание The Sun.

«Вылейте кипящую воду на любое фруктовое пятно, неважно от какого фрукта, любого. Это просто магия», — заявила она.

В видео блогерша продемонстрировала, как красное пятно исчезло с рукава детской рубашки, когда она полила ткань кипятком из чайника. «У меня девятилетний, шестилетний и четырехлетний сыновья. И я сама только что об этом узнала», — заключила Эмма.

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      Александра Лисица
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