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02:49, 19 марта 2024Россия

На Камчатке нашли тела попавших под лавину туристов

МЧС России: на Камчатке нашли двое туристов, попавших под лавину

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Спасатели нашли тела двух туристов, попавших под лавину на Камчатке. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Зарегистрированная туристическая группа из 11 человек совершала ски-тур в районе перевала Красноармейского. Люди шли по гребню, но упали из-за сильного порыва ветра, после чего их засыпало снегом. Выбраться смогли только девять человек. Позже, по предварительным данным, члены группы обнаружили женщину без признаков жизни.

Второго путешественника также нашли без чувств. Первая группа спасателей и волонтеров добралась до места и приступила к поискам. Всего в операции были задействованы около 40 человек.

Сейчас туристы спустились ниже места происшествия и разбили лагерь. Путешественники находятся на связи со спасателями МЧС России.

Ранее в Хакасии лыжник спровоцировал сход лавины. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что во время спуска с горы под ногами мужчины оторвался пласт снега.

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      Юлия Мискевич
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