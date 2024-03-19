На Украине наградили почетным знаком посетившего парламент Канады эсэсовца

В Тернопольской области Украины наградили эсэсовца Гунько почетным знаком

На Украине наградили почетным знаком бывшего эсэсовца из дивизии «Галичина» Ярослава Гунько, посетившего парламент Канады во время визита украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Общественное».

Награду «За заслуги перед Тернопольщиной» распорядился выдать глава Тернопольского областного совета. Отмечается, что Гунько наградили за весомый личный вклад в оказание помощи Вооруженным силам Украины, активную благотворительную и общественную деятельность.

Почетный знак передал внучатой племяннице бывшего бойца СС председатель постоянной комиссии областного совета по вопросам законности Олег Сиротюк. Это произошло 19 марта, в день 99-летия украинского националиста.

Ранее МВД России объявило Гунько в розыск и потребовало его экстрадиции, однако Москва получила от Канады отказ. Посол России в Оттаве Олег Степанов подтвердил, что канадские власти не собираются выдавать бывшего эсэсовца.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».