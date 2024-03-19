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18:01, 19 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о сложной ситуации на фронте из-за дефицита снарядов

Премьер Украины Шмыгаль заявил о сложной ситуации из-за дефицита снарядов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев столкнулся со сложной ситуацией на фронте из-за дефицита снарядов. Его слова с пресс-конференции в Люксембурге передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что эта чешская инициатива (...) поможет нам, и с апреля у нас будет достаточно боеприпасов, артиллерийских боеприпасов для удержания (...) линии фронта», — сказал он.

Ранее представитель Минобороны Чехии Ян Йиреш заявил, что в скором времени Украина получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для войск республики.

14 марта Минобороны Швеции проинформировало о выделении 30 миллионов евро в рамках инициативы Чехии. Как сообщалось, ведомство проведет переговоры с чешскими коллегами по этому вопросу.

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