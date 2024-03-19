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21:23, 19 марта 2024Мир

На Западе оценили продолжительность перехода Украины к обороне

WSJ: Украине предстоит перейти к обороне минимум на год для восстановления сил

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Украине предстоит перейти к обороне как минимум на год на фоне неудач летнего контрнаступления, такую оценку продолжительности этого периода дала западная газета Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что власти в Киеве призывают сражаться за каждый дюйм территории, но армия изношена после наступательных действий и задержки финансирования из-за разногласий в Конгрессе США.

«Как следствие, Украине предстоит год находиться в обороне», — говорится в материале. Авторы пишут, что республике необходимо выиграть время для восстановления сил.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса США по вопросу оказания военной помощи Киеву.

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      Марина Совина
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