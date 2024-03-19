Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:35, 19 марта 2024Мир

В Белом доме назвали причину потери позиций ВСУ

Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия Конгресса США

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса США по вопросу оказания военной помощи Киеву, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя», — заявила пресс-секретарь журналистам.

Конгрессу следует незамедлительно одобрить запрос Белого дома о дополнительном финансировании, предусматривающий, в частности, ассигнования на новую помощь Украине, убеждена Жан-Пьер.

Ранее глава оборонного ведомства США Ллойд Остин заявил, что Пентагон видит серию дополнительных приобретений российских сил на Украине. Министр подчеркивал, что Вашингтон предоставит Киеву столько помощи, сколько необходимо, чтобы не дать ВСУ пасть.

19 марта президент США Джо Байден пообещал, что незамедлительно подпишет проект финансирования американского правительства после принятия его Конгрессом.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер комментатор Василий Уткин

      На Украине назвали сроки снижения призывного возраста

      В ООН прокомментировали заявления об отправке французских войск на Украину

      Минобороны США рассказало о планах по освоению ресурсов Луны

      Промышленности Европы предрекли сокращение

      Россиянин поссорился со знакомым и нанес ему 49 ударов ножом

      Россиянкам перечислили визуально старящие стрижки

      Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

      Девочка стала есть стекло и дерево из-за странной болезни

      Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше