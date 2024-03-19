В Белом доме назвали причину потери позиций ВСУ

Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия Конгресса США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса США по вопросу оказания военной помощи Киеву, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя», — заявила пресс-секретарь журналистам.

Конгрессу следует незамедлительно одобрить запрос Белого дома о дополнительном финансировании, предусматривающий, в частности, ассигнования на новую помощь Украине, убеждена Жан-Пьер.

Ранее глава оборонного ведомства США Ллойд Остин заявил, что Пентагон видит серию дополнительных приобретений российских сил на Украине. Министр подчеркивал, что Вашингтон предоставит Киеву столько помощи, сколько необходимо, чтобы не дать ВСУ пасть.

19 марта президент США Джо Байден пообещал, что незамедлительно подпишет проект финансирования американского правительства после принятия его Конгрессом.