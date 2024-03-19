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17:29, 19 марта 2024Забота о себе

Названы два требующих срочного обращения к врачу симптома болезни Альцгеймера

Психолог Мелехин: при болезни Альцгеймера человек начинает путать фразы

Фото: Unsplash

Существуют разные виды болезни Альцгеймера, однако все они сопровождаются проблемами с памятью, рассказал клинический психолог, сомнолог Алексей Мелехин. В беседе с aif.ru он также назвал два симптома этой болезни, требующих как можно более срочного обращения к врачу.

В первую очередь, по словам Мелехина, необходимо насторожиться, если у человека появились трудности с построением предложений и восприятием и извлечением информации, если он начинает путать и изменять фразы.

Специалист отметил, что иногда на ранней стадии болезни люди начинают считать настоящими события, которых не было в действительности. Однако эта проблема может появиться и на более поздних этапах, уточнил сомнолог.

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«Также не стоит игнорировать и такой сигнал, как то, что человек начинает забывать простые вещи — ключи и телефон, причем эта забывчивость частая», — рассказал Мелехин. Он объяснил, что насторожиться стоит, когда подобная забывчивость проявляется 5-10 и более раз в месяц.

«Если у человека начинаются проблемы с речью, автобиографией, пространственным ориентированием, не стоит ждать, надо обращаться к специалистам для получения диагноза», — призвал клинический психолог. Он заверил, что, если диагноз поставить вовремя, врачи назначат терапию, которая замедлит разрушительные процессы.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин опроверг утверждение о том, что коронавирус может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Он объяснил, что пока не было опубликовано ни одного исследования, убедительно доказывающего связь двух заболеваний.

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      Вера Владзиевская
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