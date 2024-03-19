Названы кандидаты на отправку в зону СВО из российских тюрем и СИЗО

Отправка на СВО из колоний затронет лишь фигурантов дел по нетяжким статьям

Отправиться из российских колоний, тюрем и следственных изоляторов (СИЗО) на специальную военную операцию (СВО) могут лишь фигуранты дел по нетяжким статьям Уголовного Кодекса. Это следует из законопроекта, принятого Госдумой в третьем, окончательном чтении и опубликованного на портале нижней палаты парламента.

В опубликованном тексте закона, направленного на рассмотрение в Совет Федерации, названы статьи, по которым не могут проходить кандидаты на отправку на СВО — это дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, госизмене, шпионаже, терроризме и сепаратизме и контрабанде оружия.

Тем же, кто совершил или подозревается в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, реальное лишение свободы по итогам участия в СВО заменят на условное. При этом, если суд установил выплату штрафа потерпевшей стороне, его все равно придется выплатить.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, осужденные по тяжким статьям заключенные могут претендовать на амнистию за участие в специальной военной операции (СВО), так как они «искупают преступление кровью на поле боя».