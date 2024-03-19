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17:38, 19 марта 2024Среда обитания

Названы страны с самым грязным воздухом

Reuters: странами с самым грязным воздухом оказались Пакистан, Бангладеш и Индия

Фото: Adnan Abidi / Reuters

По итогам 2023 года Пакистан, Бангладеш и Индия названы лидерами списка стран с самым грязным воздухом. Об этом со ссылкой на отчет швейцарской организации по мониторингу воздуха IQAir сообщает Reuters.

Специалисты IQAir проанализировали данные более чем 30 тысяч станций мониторинга качества воздуха в 134 странах и регионах по всему миру. Согласно полученным результатам, в прошлом году средняя концентрация PM2,5 — мелких твердых частиц, нарушающих нормальную работу легких, — в атмосфере Бангладеша оказалась на уровне в 79,9 микрограмма на кубический метр. Аналогичный показатель для Пакистана составил 73,7 микрограмма, при этом рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2,5 в воздухе должен составлять не больше пяти микрограммов на кубометр. Таким образом, в вышеуказанных государствах концентрация вредных частиц почти в 16 и в 15 раз соответственно превышает допустимые нормы.

Что касается Индии, там параметр оказался приблизительно в 11 раз выше нормы. Содержание PM2,5 в Дели и вовсе составило 102,5 микрограмма. Уточняется, что эксперты зафиксировали нормальную концентрацию опасных веществ в соответствии со стандартами ВОЗ лишь в семи государствах — Австралии, Эстонии, Финляндии, Гренаде, Исландии, Маврикии и Новой Зеландии.

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По словам специалиста IQAir Кристи Честер Шредер, столь высокое содержание PM2,5 в Южной Азии во многом обусловлено особенностями географического положения и климатическими условиями. «Концентрация PM2,5 резко возрастает, потому что загрязнению некуда деваться», — пояснила она. В качестве других влияющих на концентрацию вредных частиц факторов исследователь назвала особенности ведения сельского хозяйства и промышленного производства, а также высокую плотность населения.

В свою очередь, эколог Фироз Хан добавил, что расходы на здравоохранение в Бангладеше, связанные с загрязнением воздуха, составляют четыре-пять процентов ВВП страны. Эксперты предполагают, что в будущем ситуация с качеством воздуха в странах-аутсайдерах лишь ухудшится.

Ранее эксперт назвал города России с самым грязным воздухом.

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      Полина Кислицына
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