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12:17, 19 марта 2024Бывший СССР

Пашинян обсудил вопрос мира с Азербайджаном с генсеком НАТО

Премьер Армении Пашинян обсудил вопрос мира с Баку с генсеком НАТО Столтенбергом

Фото: Dmitry Astakhov / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил вопрос заключения мирного соглашения с Баку с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина, передает ТАСС.

Кроме того, стороны обговорили вопросы сотрудничества военного альянса с Арменией. Столтенберг находится в Ереване с официальным визитом, ранее он посетил Азербайджан и Грузию.

19 марта Пашинян заявил, что на Южном Кавказе возникнет опасность новой войны Армении и Азербайджана. По его словам, это произойдет, если при заключении мира Ереван не согласится на территориальные компромиссы с Баку.

Также армянский премьер сообщил, что у кабинета министров республики есть политическая воля углублять отношения с Европейским союзом (ЕС). Он напомнил, что Европарламент принял резолюцию о более тесных отношениях Армении с ЕС.

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      Алевтина Запольская
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