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10:34, 19 марта 2024Забота о себе

Пациенты с онкологическими заболеваниями рассказали о первых признаках болезни

Metro: чрезмерная ночная потливость может быть признаком рака

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

О развитии различных видов рака могут говорить неочевидные, на первый взгляд, симптомы, рассказали пациенты британских клиник, заболевшие раком. О первых признаках онкологических заболеваний они побеседовали с Metro.

68-летний Майкл рассказал, что однажды после активной тренировки и порции кофе в туалете он обнаружил, что его моча стала цвета розового вина. Через 10 дней инцидент повторился, и тогда мужчина обратился к врачу. Ему назначили исследование мочевого пузыря, в ходе которого нашли опухоль и вовремя удалили ее.

В свою очередь, 64-летняя Джилл три года назад заметила, что у нее появилась одышка. «Я списала все на старость и недостаток спорта», — отметила она. Однако позже у женщины появилось растущее уплотнение в паху, незаживающие язвы в ноздрях и синяки из-за малейшего воздействия на кожу. Обратившись в кабинет неотложной помощи из-за сильного головокружения, Джилл обнаружила, что у нее острый миелоидный лейкоз.

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45-летний Али Абдул тоже не сразу обратился к врачам, обнаружив у себя необычные симптомы — он много спал и сильно потел во сне, из-за чего ему приходилось переодеваться по нескольку раз за ночь. В 2016-м, после года изнурительной чрезмерной потливости, мужчина обратился к врачам, которые нашли у него лимфому Ходжкина.

Комментируя эти признаки, онколог Питер Джонсон отметил, что первые признаки рака могут быть очень разными у разных людей. «Но важно знать, какое состояние нормально для вас, чтобы заметить изменения. Если с вашим телом что-то не так, обратитесь к терапевту. Может быть, ничего страшного не найдут, но ранняя диагностика рака может спасти вашу жизнь», — заключил он.

Ранее врач-диетолог, специализирующаяся на лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, Мереди Берди назвала три доступных варианта завтрака для профилактики развития рака кишечника. По словам Берди, предотвратить рак кишечника можно, если регулярно употреблять на завтрак овсяную кашу на молоке с добавлением фруктов.

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      Александра Лисица
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