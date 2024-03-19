Песков прокомментировал реакцию США на победу Путина на выборах

Песков: словесная эквилибристика США не сможет умалить победу Путина на выборах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал реакцию США на победу Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, словесная эквилибристика Соединенных Штатов не сможет умалить победу Путина и поколебать веру граждан России в него.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал результаты президентских выборов в России. По его словам, реальность состоит в том, что Путин является президентом России. Он подчеркнул, что Вашингтон будет действовать исходя из этого.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты не будут поздравлять российского лидера с победой на выборах. В Вашингтоне подчеркнули, что президентские выборы в России не считают ни свободными, ни справедливыми.