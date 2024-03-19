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00:29, 19 марта 2024Россия

Песков прокомментировал реакцию США на победу Путина на выборах

Песков: словесная эквилибристика США не сможет умалить победу Путина на выборах
СюжетВыборы президента России 2024
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал реакцию США на победу Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, словесная эквилибристика Соединенных Штатов не сможет умалить победу Путина и поколебать веру граждан России в него.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал результаты президентских выборов в России. По его словам, реальность состоит в том, что Путин является президентом России. Он подчеркнул, что Вашингтон будет действовать исходя из этого.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты не будут поздравлять российского лидера с победой на выборах. В Вашингтоне подчеркнули, что президентские выборы в России не считают ни свободными, ни справедливыми.

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      Марина Совина
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