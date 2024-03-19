Глава Минобороны ФРГ Писториус раскритиковал идею заморозить украинский конфликт

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус дистанцировался от слов лидера парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха насчет заморозки украинского конфликта. По мнению Писториуса, это только поможет России, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В конце концов, это помогло бы только (президенту России Владимиру) Путину», — отметил министр обороны Германии.

Об этом Писториус упомянул после встречи в Варшаве с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом.

Рольф Мютцених на прошлой неделе во время дебатов в Бундестаге о поставке ракет Taurus Киеву спросил, не пора ли ФРГ говорить не только о том, как «вести войну, но и подумать о том, как заморозить ее и положить ей конец?».

За эти заявления политика уже раскритиковали партнеры по коалиции. Кроме того, глава минобороны Польши Косиняк-Камыш также выступил с критикой позиции депутата. Он считает, это не та идея, которую следует рассматривать.

Ранее сообщалось, что власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся крылатые ракеты Taurus. Как отмечалось, все находящиеся на вооружении бундесвера ракеты должны быть модернизированы. У немецкой армии примерно 600 таких систем, однако точное количество засекречено.

Ранее Борис Писториус не поддержал идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о продаже Лондону немецких крылатых ракет Taurus для дальнейшей поставки британских Storm Shadow Украине.