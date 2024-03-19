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05:00, 19 марта 2024Из жизни

Посетителя кинотеатра арестовали за мастурбацию во время просмотра фильма

Фото: PxHere

В США мужчина занялся мастурбацией во время просмотра фильма в кинотеатре и попал под арест. Об этом сообщает Variety.

Инцидент произошел в кинотеатре MJR Southgate Cinema в городе Саутгейт, штат Мичиган, во время показа романтического триллера «Любовь истекает кровью» режиссера Роуз Гласс. По словам одного из очевидцев, нарушитель общественного порядка находился в состоянии алкогольного опьянения. Он занялся мастурбацией, после чего уснул со спущенными штанами. На столе рядом с его креслом лежали две маленькие бутылки спиртного, пачка сигарет и билет на сеанс.

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Позже на место приехала полиция. Мужчину задержали, однако он стал сопротивляться. Несмотря на это, его удалось взять под стражу за хранение наркотиков, непристойное обнажение, хулиганство и сопротивление при аресте.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пара иностранцев занялась сексом у торгового центра в городе Паттайя, который считается одним из любимых мест отдыха россиян. Местные жители потребовали, чтобы полиция расследовала происшествие.

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      Алиса Удовик
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