Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:09, 19 марта 2024Силовые структуры

После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

По делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Астрахани полицейские установили и задержали 18 человек по делу о массовом отравлении местных жителей наркотиками в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления МВД России по Астраханской области, начальника полиции Сергея Мезенова.

В рамках отчета о работе ведомства перед депутатами областной думы во вторник, 19 марта, Мезенов сообщил, что все задержанные являются гражданами среднеазиатских республик. Они проходят в качестве подозреваемых по делу о незаконном сбыте наркотиков.

Уточняется, что фигуранты работали курьерами-закладчиками нелегального интернет-магазина с условным наименованием Mercedes, откуда, по словам начальника полиции, и поступали те самые запрещенные вещества. Всего по факту отравления жителей было возбуждено 39 уголовных дел, а общий объем изъятых наркотиков превысил 144 килограмма.

Массовое отравление жителей Астрахани запрещенными веществами произошло в конце ноября 2023 года. Сообщалось, что в местную больницу госпитализировали более 20 человек, трое впоследствии не выжили.

Вскоре по этому делу на территории Ставропольского края были задержаны трое граждан из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Их доставили в Астрахань для допроса.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      Полковник высказался об итогах первого месяца Сырского на посту главкома ВСУ

      Тысячи детей решили вывезти из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

      Известная телеведущая получила гражданство России

      Пашинян обсудил вопрос мира с Азербайджаном с генсеком НАТО

      Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по продаже закусок

      Пушилин заявил о продвижении России по всей линии фронта в ДНР

      После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

      Сын Стивена Сигала женился на российской модели

      Обвиненный в педофилии тренер найден без признаков жизни в российском СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше