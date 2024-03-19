После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

По делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

В Астрахани полицейские установили и задержали 18 человек по делу о массовом отравлении местных жителей наркотиками в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления МВД России по Астраханской области, начальника полиции Сергея Мезенова.

В рамках отчета о работе ведомства перед депутатами областной думы во вторник, 19 марта, Мезенов сообщил, что все задержанные являются гражданами среднеазиатских республик. Они проходят в качестве подозреваемых по делу о незаконном сбыте наркотиков.

Уточняется, что фигуранты работали курьерами-закладчиками нелегального интернет-магазина с условным наименованием Mercedes, откуда, по словам начальника полиции, и поступали те самые запрещенные вещества. Всего по факту отравления жителей было возбуждено 39 уголовных дел, а общий объем изъятых наркотиков превысил 144 килограмма.

Массовое отравление жителей Астрахани запрещенными веществами произошло в конце ноября 2023 года. Сообщалось, что в местную больницу госпитализировали более 20 человек, трое впоследствии не выжили.

Вскоре по этому делу на территории Ставропольского края были задержаны трое граждан из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Их доставили в Астрахань для допроса.

