Прокуратура ФРГ обвинила офицера бундесвера в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура ФРГ обвинила офицера бундесвера в шпионаже в пользу РФ

Генеральная прокуратура Германии обвинила офицера бундесвера в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В августе 2023 года в ФРГ был задержан военнослужащий Томас Х. Он работал в подведомственном Министерству обороны Германии учреждении, занимающемся закупками вооружений. По данным прокуратуры, Томас «неоднократно» обращался в российские консульство и посольство с предложением сотрудничать.

«Однажды передал сведения, которые получил в результате своей профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведслужбе», — отмечается в заявлении.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров о ракетных атаках на Крымский мост.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя утечку беседы, исключил версию, что к групповому звонку напрямую подключался российский шпион. Он заявил, что причиной утечки стала личная ошибка при подключении одного из офицеров.