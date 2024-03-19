Пушилин заявил о продвижении России по всей линии фронта в ДНР

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в республике

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде [на линии боевого соприкосновения в ДНР]», — сообщил он. Глава ДНР добавил, что успехи российских войск на передовой есть и на наиболее сложных участках.

Ранее в районе села Георгиевка 18 украинских солдат сдались в плен подразделениям Южной группировки войск Российской армии. Речь идет о бойцах 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Отмечалось, что группу украинских военнослужащих засекли с помощью средств воздушной разведки.