Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 19 марта 2024Бывший СССР

Пушилин заявил о продвижении России по всей линии фронта в ДНР

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в республике

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде [на линии боевого соприкосновения в ДНР]», — сообщил он. Глава ДНР добавил, что успехи российских войск на передовой есть и на наиболее сложных участках.

Ранее в районе села Георгиевка 18 украинских солдат сдались в плен подразделениям Южной группировки войск Российской армии. Речь идет о бойцах 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Отмечалось, что группу украинских военнослужащих засекли с помощью средств воздушной разведки.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      Полковник высказался об итогах первого месяца Сырского на посту главкома ВСУ

      Тысячи детей решили вывезти из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

      Известная телеведущая получила гражданство России

      Пашинян обсудил вопрос мира с Азербайджаном с генсеком НАТО

      Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по продаже закусок

      Пушилин заявил о продвижении России по всей линии фронта в ДНР

      После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

      Сын Стивена Сигала женился на российской модели

      Обвиненный в педофилии тренер найден без признаков жизни в российском СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше