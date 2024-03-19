Президент Путин назвал экономику главной в программе развития России

Меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета можно реализовывать только на основе программы развития экономики страны. Такое перечень назвал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций, пишет ТАСС.

Путин заявил, что самым главным является помощь семьям, стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, а также воспитание нового поколения.

«И все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что это база развития страны, на которой решаются все остальные вопросы.

Ранее президент России выступил за продление программы материнского капитала и увеличение в два раза налогового вычета за второго ребенка.