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23:31, 19 марта 2024Россия

Путин назвал экономику главной в программе развития России

Президент Путин назвал экономику главной в программе развития России

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Reuters

Меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета можно реализовывать только на основе программы развития экономики страны. Такое перечень назвал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций, пишет ТАСС.

Путин заявил, что самым главным является помощь семьям, стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, а также воспитание нового поколения.

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«И все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что это база развития страны, на которой решаются все остальные вопросы.

Ранее президент России выступил за продление программы материнского капитала и увеличение в два раза налогового вычета за второго ребенка.

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      Марина Совина
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