Путин назвал экономику главной в программе развития России
Президент Путин назвал экономику главной в программе развития России
Меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета можно реализовывать только на основе программы развития экономики страны. Такое перечень назвал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций, пишет ТАСС.
Путин заявил, что самым главным является помощь семьям, стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, а также воспитание нового поколения.
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«И все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики», — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что это база развития страны, на которой решаются все остальные вопросы.
Ранее президент России выступил за продление программы материнского капитала и увеличение в два раза налогового вычета за второго ребенка.