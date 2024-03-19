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23:48, 19 марта 2024Россия

Путин призвал к активной работе словами «есть еще много дури и несправедливости»

Путин на встрече с лидерами фракций: есть еще много дури и несправедливости
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций призвал к активной работе, отметив, что «есть еще много дури и несправедливости», почивать на лаврах нельзя. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас еще в жизни наших людей очень много всякой дури и несправедливости. Начиная от самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что российскому руководству нельзя «рассесться как обычно» и продолжать функционировать. Он обратил внимание лидеров фракций на этот вопрос.

Ранее президент призвал оставить попытки запугать россиян. «Наш противник кого решил запугать? Русский народ, многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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