Путин призвал оставить попытки запугать российский народ

Путин: противнику не удастся запугать российский народ

Противнику не удастся запугать российский народ, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, западные страны не понимают, с кем имеют дело. Он призвал оставить попытки запугать россиян. «Наш противник кого решил запугать? Русский народ, многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет», — подчеркнул он.

Путин напомнил случаи, когда представители иностранной прессы подходили к людям в сложных регионах и спрашивали, не страшно ли им. На что один из жителей приграничного региона ответил, что он «русский и пойдет туда, куда нужно».

Ранее Путин сравнил недавние заявления западных спецслужб о возможности терактов в стране с шантажом.