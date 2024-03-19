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23:36, 19 марта 2024Россия

Путин призвал оставить попытки запугать российский народ

Путин: противнику не удастся запугать российский народ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Противнику не удастся запугать российский народ, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, западные страны не понимают, с кем имеют дело. Он призвал оставить попытки запугать россиян. «Наш противник кого решил запугать? Русский народ, многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет», — подчеркнул он.

Путин напомнил случаи, когда представители иностранной прессы подходили к людям в сложных регионах и спрашивали, не страшно ли им. На что один из жителей приграничного региона ответил, что он «русский и пойдет туда, куда нужно».

Ранее Путин сравнил недавние заявления западных спецслужб о возможности терактов в стране с шантажом.

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      Марина Совина
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