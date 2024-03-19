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23:11, 19 марта 2024Россия

Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом

Путин надеется на конструктивную работу с парламентом, хотя споры неизбежны

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной Думы выразил надежду на конструктивную работу с парламентом, признав, что споры неизбежны. Его слова приводит РИА Новости.

«Ясно, что споры неизбежны, это очевидная вещь, потому что, если кто-то считает, что его предложение лучше, чем предложение других, он, конечно, должен за это бороться», — подчеркнул глава государства.

Путин призвал к конструктивной практической работе по развитию России и цивилизованному подходу к решению разногласий.

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