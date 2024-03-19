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21:04, 19 марта 2024Россия

Российский врач-онколог почти 50 часов оперировал пациента и спас его

Врач Левченко из Петербурга смог удалить 170 новообразований из легких пациента

Российский врач-онколог Евгений Левченко смог удалить 170 новообразований из легких пациента с остеосаркомой. Он провел несколько крайне сложных операций, каждая из которых длилась около шести часов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии в Санкт-Петербурге уже проводил похожую операцию ранее, но тогда ему нужно было удалить на 100 новообразований меньше.

В этот раз он оперировал, удаляя метастазы, почти 50 часов, и в конечном итоге спас пациента. В НМИЦ заявляют, что подобных операций ранее не проводил ни один врач в мире, и Левченко установил мировой рекорд.

Ранее победивший рак четвертой степени мужчина показал перемены во внешности, произошедшие с ним за четыре года.

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      Марк Леонов
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