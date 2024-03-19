Шакира вспомнила о прекращении карьеры ради возлюбленного

Шакира рассказала, что приостановила карьеру на семь лет из-за возлюбленного

Колумбийская певица Шакира рассказала о том, что прекратила свою карьеру почти на семь лет ради гражданского супруга, футболиста Жерара Пике. Об этом она сообщила в интервью The Times.

Исполнительница призналась, что стремилась проводить больше времени с возлюбленным, а также давать ему возможность заниматься профессиональной деятельностью — спортом.

«На долгое время я приостановила свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол. Я многим пожертвовала ради любви», — призналась артистка.

Летом 2022 года стало известно о расставании футболиста Жерара Пике и Шакиры. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены спортсмена.

В марте этого года сообщалось, что американская актриса Натали Портман официально развелась с бывшим мужем Бенжаменом Мильпье. Инсайдеры рассказали, что супруги до последнего держались вместе на публике и не рассказывали о размолвке, чтобы не травмировать своих детей. Возможной причиной развода называют многочисленные измены со стороны Бенжамена Мильпье.