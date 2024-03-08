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18:38, 8 марта 2024Культура

Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

People: актриса Портман развелась с танцором Мильпье после 11 лет брака

Фото: Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

Американская актриса Натали Портман официально развелась с бывшим мужем Бенжаменом Мильпье. Об этом сообщает издание People.

Согласно источнику медиа, 42-летняя актриса получила официальное заключение о разводе с 46-летним танцором театра балета. Процедура развода была инициирована восемь месяцев назад. Портман и Мильпье прожили в браке 11 лет.

Также информацию о разводе подтвердил People представитель Натали Портман. Расторжение брака случилось во Франции, где актриса и ее бывший муж живут со своими детьми.

«Поначалу ей было очень тяжело, но друзья сплотились вокруг нее и помогли пережить самое худшее», — рассказал изданию анонимный друг пары. По его словам, Натали пережила сложный год, но она стала более сильной и находит радость в своей семье, друзьях и работе.

Инсайдеры рассказали, что супруги до последнего держались вместе на публике и не рассказывали о размолвке, чтобы не травмировать своих детей. Возможной причиной развода называют многочисленные измены со стороны Бенжамена Мильпье. В браке родилось двое детей — сын Алеф Мильпье-Портман и дочь Амалия Мильпье-Портман.

В начале 2024 года британский таблоид Daily Mail заподозрил Натали Портман в разводе с мужем. Журналисты обратили внимание на отсутствие на пальце Портман обручального кольца во время посещения премии Annual Governors Awards.

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      Андрей Ставицкий
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