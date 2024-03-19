Шольц сравнил дискуссии о поставках Taurus Киеву с прыжками на смелость с высоты

Шольц сравнил дискуссии о поставках ВСУ Taurus с прыжками на смелость с высоты

Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил дискуссии о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus с прыжками на смелость с высоты. Об этом он заявил в подкасте издания Zeit.

«Есть люди, которые ведут себя очень неосмотрительно, такие люди знакомы нам с детства. Это те, кто кричит "давай, прыгай" тому, кто забрался на дерево», — сказал политик.

По его словам, такие люди говорят, что нежелание прыгать с дерева свидетельствует о страхе и нерешительности.

Ранее Шольц заявил, что дебаты поставках Германией ракет Taurus смешны с учетом того, какие большие объемы помощи Берлин оказывает ВСУ. Он также напомнил, что Германия оказала помощь Украине общим объемом в 28 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это гораздо больше помощи, оказанной другими странами.