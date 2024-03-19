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02:00, 19 марта 2024Забота о себе

Стеснительной любительнице жесткого секса дали совет по преодолению смущения

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Если во время полового акта возникала неловкая пауза, нужно заговорить с партнером и разрядить обстановку. Такой совет по преодолению смущения дал секс-коуч Закари Зейн стеснительной любительнице жесткого секса, пишет издание Men's Health.

За помощью к Зейну обратилась женщина, практикующая с партнером грубый секс. Она рассказала, что каждый раз во время полового акта им приходится прерываться на некоторое время, чтобы подготовить необходимые для эротической игры предметы и игрушки. Женщина призналась, что такие моменты буквально уничтожают страсть и заставляют ее смущаться.

В ответ Зейн ответил, что с похожей проблемой сталкиваются многие, например, мужчины, надевая презерватив, тоже чувствуют неловкость и даже неуверенность. Однако, по мнению коуча, такие моменты являются неотъемлемой частью интимной жизни, поэтому не нужно на них зацикливаться. «Подготовьте все игрушки и другие принадлежности заранее. Мужчинам я советую достать презерватив и перевернуть его лицевой стороной вверх. Это поможет сразу надеть его правильно и не терять время», — посоветовал он.

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Если пауза затягивается, эксперт посоветовал прервать неловкое молчание. «Попробуйте сказать что-то горячее, чтобы поддержать эротическую энергию. Например, скажите: "Я весь день мечтала, как ты меня отшлепаешь"», — предложил Зейн.

Также в подобной ситуации может помочь шутка, считает коуч. Он допустил, что такой способ разрядить обстановку подойдет не всем, но многим смех помогает не только расслабиться, но и наладить более тесный контакт с партнером.

Ранее Зейн дал совет женщине, которая пожаловалась на отвратительный секс с партнером. По мнению коуча, если мужчина думает в постели только о себе, с ним надо расстаться.

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      Екатерина Улитина
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