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16:20, 19 марта 2024Ценности

Стилист перечислила неподходящие россиянкам старше 50 лет джинсы

Стилист Скороходова призвала женщин старше 50 лет не носить обтягивающие джинсы

Фото: Unsplash

Стилист Анна Скороходова перечислила неподходящие для россиянок старше 50 лет джинсы. Соответствующий комментарий приводит «Москва 24».

Специалистка призвала дам зрелого возраста не носить обтягивающие штаны из денима, поскольку такие модели не молодят и могут подчеркнуть недостатки фигуры. «Отказаться стоит и от джинсов с большим количеством декоративных элементов. Аппликации, вышивки, какие-то заклепки, молнии способны добавить неряшливости образу, и он будет смотреться чересчур молодежно», — пояснила она.

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Кроме того, Скороходова посоветовала относиться с осторожностью к брюкам с низкой посадкой, которые зрительно укорачивают ноги, и рваным моделям.

Они могут смотреться достаточно молодежно и даже немного глупо. Если все-таки хочется иметь рваные джинсы в своем гардеробе, то нужно умело миксовать их с базовыми вещами, такими как белые футболки свободного кроя, рубашки, жакеты

Анна Скороходовастилист

Вместо упомянутых фасонов брюк собеседница издания порекомендовала обратить внимание на прямые джинсы средней посадки, а также на популярные сегодня расклешенные джинсы. «Именно модель клеш помогает визуально добавить несколько сантиметров роста. Спектр цветов, которые могут носить женщины, достаточно широкий — от классических глубоких синих оттенков до цветных моделей», — заключила эксперт.

Ранее в марте стилисты назвали джинсы, которые визуально старят. В первую очередь эксперты отметили модели с узкими штанинами и укороченные скинни.

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      Екатерина Ештокина
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