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19:21, 19 марта 2024Ценности

Стилист Рогов назвал самую модную обувь на весну и лето

Стилист Александр Рогов назвал топсайдеры самой модной обувью на весну и лето

Фото: бренд Miu Miu

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал россиянкам самую модную обувь на весну и лето 2024 года.

По его словам, особенно актуальными в текущем и предстоящем сезонах будут топсайдеры. Известно, что данная модель представляет собой обувь со шнуровкой на плоской подошве зачастую белого цвета и рифленого типа.

При этом специалист проиллюстрировал свой пост снимками манекенщиков женского и мужского пола, которые продемонстрировали образы с топсайдерами. На размещенных кадрах модели носили их с джинсами, шортами, комбинезонами и классическими брюками.

Ранее в марте стилист Рогов назвал необходимое пальто на весну. Эксперт рассказал, что популярными окажутся данные предметы гардероба золотистого оттенка.

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      Екатерина Ештокина
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