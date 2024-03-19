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23:36, 19 марта 2024Мир

Трамп заявил о возможности вести переговоры по Украине с Путиным

Трамп заявил о возможности вести переговоры по Украине с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным возможно вести переговоры по кризису на Украине. Слова Трампа приводит телеканал GB News.

«Да, он такой», — ответил Трамп на вопрос журналиста, возможно ли вести с Путиным переговоры по Украине. Экс-глава США добавил, что хорошо ладил с российским лидером в годы своего президентства.

Ранее Трамп пообещал решить украинский конфликт переговорами в случае своей победы на выборах президента США. Трамп добавил, что очень хорошо знает Путина и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом.

До этого бывший американский лидер заявил, что причиной украинского конфликта стало неуважение Путина к действующему президенту США Джо Байдену.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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