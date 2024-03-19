Bloomberg: Трамп исключил Рамасвами из списка кандидатов на пост вице-президента

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп исключил Вивека Рамасвами из списка кандидатов на должность своего вице-президента. Об этом в сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп уже лично сообщил о своем решении бывшему кандидату в президенты США от Республиканской партии.

Политик рассматривает Рамасвами на должность министра внутренней безопасности. По мнению Трампа, республиканец является идеальным кандидатом на эту должность, поскольку он, будучи сыном иммигранта, сможет «нейтрализовать критику» относительно радикальных мер в борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее Трамп назвал список кандидатов в вице-президенты, который включает шесть человек, в том числе его бывших оппонентов. Также сообщалось, что бывший президент Трамп выдвинул кандидатуры своего друга Майка Уотли и невестки Лары Трамп на должности лидеров Республиканской партии США.