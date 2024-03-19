Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:38, 19 марта 2024Мир

Трамп исключил Рамасвами из списка кандидатов на пост вице-президента

Bloomberg: Трамп исключил Рамасвами из списка кандидатов на пост вице-президента
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп исключил Вивека Рамасвами из списка кандидатов на должность своего вице-президента. Об этом в сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп уже лично сообщил о своем решении бывшему кандидату в президенты США от Республиканской партии.

Политик рассматривает Рамасвами на должность министра внутренней безопасности. По мнению Трампа, республиканец является идеальным кандидатом на эту должность, поскольку он, будучи сыном иммигранта, сможет «нейтрализовать критику» относительно радикальных мер в борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее Трамп назвал список кандидатов в вице-президенты, который включает шесть человек, в том числе его бывших оппонентов. Также сообщалось, что бывший президент Трамп выдвинул кандидатуры своего друга Майка Уотли и невестки Лары Трамп на должности лидеров Республиканской партии США.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США выразили готовность к переговорам с Россией по контролю над вооружениями без условий. Что об этом думает Москва?

      Партия Шольца выросла в рейтинге на фоне заявлений о Taurus

      51-летняя Гвинет Пэлтроу без макияжа снялась в бикини

      Гаджет Apple назвали «оружием сталкеров»

      Стало известно о трудностях Трампа с получением залога для обжалования приговора

      В Румынии назвали итоги выборов в РФ доказательством поддержки россиянами СВО

      Трамп обвинил Байдена в попытке отобрать его бизнес

      ЦЕРН прекратит сотрудничать с 500 связанными с Россией специалистами

      Иван Ургант ответил на вопрос об эмиграции

      Полковник высказался о стратегии российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше