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04:12, 19 марта 2024Мир

ЦЕРН прекратит сотрудничать с 500 связанными с Россией специалистами

ЦЕРН в ноябре прекратит сотрудничать с 500 связанными с Россией специалистами

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября текущего года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии)», — уточнил он.

По его словам, приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября 2024 года. Как заявил Марсолье, ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от Москвы.

Ранее сообщалось, что ЕС начал подготовку 14-го пакета санкций против России. Одной из его целей станет усиление борьбы с обходом ранее введенных ограничений. Предыдущий, 13-й пакет санкций, был утвержден 23 февраля, на вторую годовщину начала боевых действий на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Запад прекратит вводить ограничения, только если Россия отдаст все свои ресурсы. Она добавила, что страна ищет способы, как минимизировать ущерб от санкций и ответить Западу.

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