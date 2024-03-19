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17:30, 19 марта 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик назвал главную сложность эмиграции

Комик Долгополов назвал выстраивание жизни главной трудностью эмиграции
Александр Долгополов

Александр Долгополов. Кадр: А поговорить? / YouTube

Известный стендап-комик Александр Долгополов, переехавший в Германию, рассказал о главной сложности эмиграции. Подробности он раскрыл в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом России в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Шихман спросила у Долгополова, уехавшего из России в 2022 году, что было для него самым сложным в эмиграции. «Я думаю, в целом эта ситуация, когда тебе надо выстраивать жизнь. То есть ты теряешь все свои социальные контакты, которые у тебя были. Ты теряешь профессиональные связи», — назвал он главную трудность.

Комик также признался, что после отъезда из России у него начался профессиональный кризис. По его словам, он начал писать шутки на английском языке, чтобы быть интересным иностранной аудитории. Долгополов также подчеркнул, что у него нет другого источника заработка, кроме стендапа. «У меня нет хорошего образования, у меня нет семьи, которая меня может поддержать. У меня нет ресурсов, на которые я могу опираться», — заключил он.

Ранее Долгополов рассказал об особенности Германии, которая сводит его с ума. Таковой он посчитал немецкую бюрократию. Кроме того, отметил юморист, ему трудно общаться на немецком языке.

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