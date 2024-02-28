Уехавший из России комик рассказал о сводящей его с ума особенности Германии

Популярный российский стендап-комик Александр Долгополов, переехавший жить в Берлин, пожаловался на трудности жизни в Германии. Об особенностях страны он рассказал в выпуске подкаста юмориста Алексея Шуплякова, доступного на YouTube.

Долгополов признался, что столкнулся со множеством трудностей, когда начал жить в европейской столице. «Эта бюрократия меня сводит с ума просто. Погода тоже такая себе, язык немецкий я не знаю. То есть очень сложно как бы. Я чувствую, что жизнь очень сложная», — посетовал он.

При этом юморист отметил, что считает Берлин удачным местом для работы стендап-комиком. Он заявил, что нигде в континентальной Европе не получится так много выступать, как в столице Германии.

Ранее Долгополов рассказал о высоких ценах и больших налогах в Берлине. Комик отметил, что мигранту трудно жить в европейской столице.