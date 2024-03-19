Украина начала принудительную эвакуацию детей из девяти населенных пунктов ДНР

Верещук: Украина принудительно эвакуирует детей с подконтрольной части ДНР

Киев начал принудительную эвакуацию детей с подконтрольной ему части Донецкой народной республики (ДНР), об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает РИА Новости.

«Это и Авдеевка, и территориальная община. Там девять населенных пунктов», — уточнила она.

Ранее стало известно о том, что Киев планирует эвакуацию детей из четырех населенных пунктов на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой народной республики (ДНР). Отмечалось, что украинские власти собираются вывезти 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

Перед этим глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что жительница Авдеевки два года прятала ребенка, чтобы избежать его принудительной эвакуации. Он добавил, что сейчас, после перехода города под контроль России, жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

