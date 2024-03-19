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23:37, 19 марта 2024Россия

В Белгороде сбили 11 воздушных целей ВСУ на подлете к городу

Гладков: в Белгороде ПВО сбило 11 воздушных целей ВСУ на подлете к городу

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 воздушных целей на подлете к городу, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет, после отражения атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) осколки посекли кровлю и выбили окна в складском помещении на территории промзоны.

Кроме того, в поселке Разумное осколками повреждена теплица коммерческого предприятия, два автомобиля и крыша частного дома. Оперативные службы работают на месте, информация о разрушениях уточняется, добавил Гладков.

Ранее средства ПВО сбили ракету С-200 над территорией Курской области, об этом сообщили в Минобороны РФ. Также над Белгородской областью уничтожен боеприпас, выпущенный из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Атака отражена около 22:30 по московскому времени.

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      Марина Совина
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