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07:49, 19 марта 2024Мир

В Европе указали на необходимость начала переговоров по Украине

Лидер «европейских левых» Байер: пришло время для переговоров по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пришло время для переговоров с целью положить конец конфликту на Украине. С таким мнением выступил лидер Партии европейских левых Вальтер Байер в интервью France Press.

«Я считаю, что помощь украинскому народу означает сейчас попытки прекратить войну... Я хотел бы, чтобы Евросоюз... предпринял дипломатические усилия для начала переговоров по достижению прекращения огня», — отметил он.

Байер отметил, что полностью поддерживает слова папы Франциска. Пришло время положить конец войне, пришло время вести переговоры, подчеркнул лидер Партии европейских левых.

Партия европейских левых объединяет 26 партий, среди которых немецкие «Левые» и Французская коммунистическая партия.

Ранее Франциск заявил, что проигрывающая сторона в украинском конфликте должна поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом понтифик напрямую не называл сторон конфликта.

С мнением Папы не согласился канцлер Германии Олаф Шольц, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ответ заявила, что более мужественным шагом была бы дальнейшая поддержка Киева.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мир. Однако, он предположил, что для урегулирования конфликта необходимы переговоры, которые «должны сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».

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      Марина Совина
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