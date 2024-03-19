В Германии назвали экспроприацией планы использования российских активов
Планы стран Европейского союза (ЕС) по использованию российских активов для помощи Украине являются неприкрытой экспроприацией. Об этом заявила депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт, сообщает РИА Новости.
В ходе пресс-конференции Вагенкнехт раскритиковала заморозку российских активов и планы по использованию доходов с них на финансовую помощь Украине. Она назвала такие намерения вредящими мировому порядку.
«Это неприкрытая экспроприация», — заявила политик. Она подчеркнула, что после принятия подобного решения страны за пределами ЕС будут очень тщательно обдумывать хранение резервов в европейской валюте.
Ранее стало известно о планах лидеров Евросоюза обсудить 21-22 марта использование доходов от российских активов для Украины. При этом отмечалось, что не стоит ожидать окончательного решения данного вопроса по итогам саммита.