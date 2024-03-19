В Германии назвали экспроприацией планы использования российских активов

Депутат бундестага Вагенкнехт: использование активов РФ — экспроприация

Планы стран Европейского союза (ЕС) по использованию российских активов для помощи Украине являются неприкрытой экспроприацией. Об этом заявила депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Вагенкнехт раскритиковала заморозку российских активов и планы по использованию доходов с них на финансовую помощь Украине. Она назвала такие намерения вредящими мировому порядку.

«Это неприкрытая экспроприация», — заявила политик. Она подчеркнула, что после принятия подобного решения страны за пределами ЕС будут очень тщательно обдумывать хранение резервов в европейской валюте.

Ранее стало известно о планах лидеров Евросоюза обсудить 21-22 марта использование доходов от российских активов для Украины. При этом отмечалось, что не стоит ожидать окончательного решения данного вопроса по итогам саммита.