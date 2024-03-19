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18:47, 19 марта 2024Россия

В Госдуме заявили о переходе США к плану по уничтожению украинской нации

Депутат ГД Белик: США перешли к плану по уничтожению украинской нации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Визит на Украину американского сенатора Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) продемонстрировал, что США фактически перешли к плану по уничтожению украинской нации. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик, сообщает во вторник, 19 марта, РИА Новости.

«Сенатор Грэм привез Украине не просто моральную поддержку союзников, а указ Вашингтона о переходе к плану уничтожения украинской нации. Для Запада украинцы те же русские, и конфликт на Украине они рассматривают как шанс сократить число славянского населения», — заявил парламентарий.

Он счел показательным то, что американские политики все чаще требуют от Киева не реальных побед, а отправки на фронт как можно большего количества мобилизованных.

Ранее Линдси Грэм призвал украинских депутатов скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. При этом он призвал граждан Украины идти в армию вне зависимости от помощи со стороны США.

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      Игорь Дмитров
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