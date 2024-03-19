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15:54, 19 марта 2024Мир

В ХАМАС оценили победу Путина на выборах

Член политбюро ХАМАС: победа Путина в России соответствует интересам палестинцев
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Член политбюро движения ХАМАС Бассем Наим заявил, что победа Владимира Путина на президентских выборах в России соответствует интересам Палестины. Такое мнение он высказал РИА Новости.

«Победа президента Путина [на выборах президента России] отвечает стратегическим интересам палестинцев и региона в целом», — отметил Наим.

Он объяснил свою позицию непоколебимой поддержкой Палестины со стороны российского лидера, а также его соответствующей позицией в Совете Безопасности ООН.

7 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия помогает всем заложникам, оказавшимся в плену палестинского радикального движения ХАМАС на Ближнем Востоке.

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      Лина Пивоварова
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