В МИД России отреагировали на заявление Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном

Захарова: заявление Пашиняна о войне с Азербайджаном не связано с Россией

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиянан о возможном начале войны с Азербайджаном не связано с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном может начаться новая война, если Ереван не согласится на территориальные уступки. Речь идет о возможной передаче под контроль Баку сел Воскепар и Киранц.

«До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — написала Захарова.