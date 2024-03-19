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10:39, 19 марта 2024Бывший СССР

В МИД России отреагировали на заявление Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном

Захарова: заявление Пашиняна о войне с Азербайджаном не связано с Россией

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиянан о возможном начале войны с Азербайджаном не связано с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном может начаться новая война, если Ереван не согласится на территориальные уступки. Речь идет о возможной передаче под контроль Баку сел Воскепар и Киранц.

«До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — написала Захарова.

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