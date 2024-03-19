В «Одноклассниках» появилась уникальная функция

Соцсеть «Одноклассники» запустила новый раздел «Мастер-классы»

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запускает раздел «Мастер-классы», в котором будет доступен бесплатный обучающий контент по увлечениям. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь пользователи соцсети смогут проходить обучение, связанное с различными хобби. Новый раздел можно найти в сервисе «Увлечения» в ОК. Специально для нового раздела были сняты профессиональные ролики от экспертов.

В «Мастер-классах» можно найти контент актуальных тематик: «Кулинария», «Мода и красота», «Рукоделие», «Сад и огород», «Питомцы», «Рыбалка», «Отдых и туризм», «Авто и мото». Помимо обучающих роликов, юзеры смогут ознакомиться с текстовыми инструкциями, а также задать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях.

«Новая функциональность ОК поможет бесплатно и удобно развиваться в своем хобби вне зависимости от уровня мастерства», — говорится в материале. Более того, авторы мастер-классов смогут получать от аудитории донаты. Зарабатывать на контенте можно не только крупным блогерам и бизнесу, но и обычным пользователям.

Ранее «Одноклассники» объявили о масштабном обновлении: соцсеть расширила настройки профиля пользователя и сделала больший акцент на приватности действий на странице.