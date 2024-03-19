Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:42, 19 марта 2024Интернет и СМИ

В «Одноклассниках» появилась уникальная функция

Соцсеть «Одноклассники» запустила новый раздел «Мастер-классы»

Фото: Jan Baborák / Unsplash

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запускает раздел «Мастер-классы», в котором будет доступен бесплатный обучающий контент по увлечениям. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь пользователи соцсети смогут проходить обучение, связанное с различными хобби. Новый раздел можно найти в сервисе «Увлечения» в ОК. Специально для нового раздела были сняты профессиональные ролики от экспертов.

В «Мастер-классах» можно найти контент актуальных тематик: «Кулинария», «Мода и красота», «Рукоделие», «Сад и огород», «Питомцы», «Рыбалка», «Отдых и туризм», «Авто и мото». Помимо обучающих роликов, юзеры смогут ознакомиться с текстовыми инструкциями, а также задать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях.

«Новая функциональность ОК поможет бесплатно и удобно развиваться в своем хобби вне зависимости от уровня мастерства», — говорится в материале. Более того, авторы мастер-классов смогут получать от аудитории донаты. Зарабатывать на контенте можно не только крупным блогерам и бизнесу, но и обычным пользователям.

Ранее «Одноклассники» объявили о масштабном обновлении: соцсеть расширила настройки профиля пользователя и сделала больший акцент на приватности действий на странице.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Аэропорт Сочи хочет «открыть небо» для иностранных авиакомпаний. Как это отразится на перелетах за границу?

      В Херсоне сообщили о звуках взрывов

      В школьный курс музыки могут добавить песни SHAMAN

      Корвет «Гремящий» отработал борьбу с безэкипажными катерами

      Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолета и не выжил

      Медведев оценил возможность переговоров с США после призыва Вашингтона

      Российский военный спас батальон благодаря полученным в университете знаниям

      В «Одноклассниках» появилась уникальная функция

      Россиянам назвали преимущества покупки загородного участка весной

      Российский пенсионер выстрелил из охотничьего ружья в жену и сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше