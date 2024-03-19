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18:02, 19 марта 2024Россия

В России назвали причину призыва США к переговорам о стратегическом оружии

Военный эксперт Миронов: США хотят диалога о стратегическом оружии из-за страха

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

США хотят диалога с Россией и Китаем о стратегических вооружениях из-за страха, Вашингтон желал бы добиться заморозки разработки новых систем Москвой и Пекином. Причину такого поведения США назвал кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Сергей Миронов, сообщает во вторник, 19 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Не секрет, что американское ядерное оружие достаточно устаревшее. Мы в этом деле являемся безусловными лидерами, Китай также имеет и гиперзвуковое оружие, и серьёзные ядерные средства. Для США данная ситуация является достаточно критической», — отметил он.

По словам военного эксперта, по предшествующим историческим периодам хорошо известно, что США начинают призывать сесть за стол переговоров только после того, как начинают осознавать угрозу в отношении себя.

«Пока такой угрозы над ними не нависает, они ничего подобного не делают. С этим, возможно, связано то, что они пытаются сейчас призвать нас начать диалог», — предположил Миронов.

Он добавил, что Москва совершила два серьезных шага, направленных на предупреждение воинственной риторики Вашингтона: приостановила свое участие в договоре СНВ-3 и отозвала ратификацию соглашения по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний.

«Они хотят связать нас договорными обязательствами, что мы не будем наращивать усилия по созданию новейших средств ядерного поражения. У них новейшие разработки это 70-е, 80-е годы — все», — констатировал эксперт.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, что США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. По ее словам, Москве и Пекину нужно лишь ответить согласием.

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      Игорь Дмитров
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