В России отчим получил девять лет колонии за издевательства над пасынком

В Москве суд приговорил к 9 годам колонии мужчину за истязания пасынка

Начало событий в новости В Москве ребенку ампутировали несколько пальцев после издевательств отчима

В Москве суд приговорил 32-летнего мужчину к девяти годам лишения свободы за издевательства над малолетним ребенком с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью и истязании несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима. Во время допроса мужчина свою вину не признал.

По данным следствия, подсудимый испытывал личную неприязнь к пасынку и систематически сильно избивал его. В январе 2023 года ребенка доставили в больницу с множественными телесными травмами. В результате врачи ампутировали мальчику пальцы левой и правой кистей.



Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 46-летнего местного жителя обвинили в истязании несовершеннолетнего сына.

