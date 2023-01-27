В Москве ампутировали несколько пальцев избитому отчимом ребенку
В Москве ребенку из-за избиений отчима пришлось ампутировать несколько пальцев
В Москве мужчина постоянно избивал своего пасынка, из-за чего ребенку пришлось ампутировать несколько пальцев. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.
По данным следователей, ребенка после избиений в январе доставили в одну из больниц с большим числом телесных повреждений. Над ним издевался его отчим из-за личной неприязни в течение долгого времени.
Мужчину задержали, его доставили в подразделение СК для выяснения обстоятельств случившегося. Впоследствии туда же доставят и мать пострадавшего ребенка.
Ранее в Ульяновской области отчим месяц избивал свою двухлетнюю падчерицу, а также мать девочки. После издевательств россиянка с ребенком попали в больницу, а мужчина скрылся.