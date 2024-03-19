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13:32, 19 марта 2024Бывший СССР

В России отреагировали на слова Пашиняна об опасности новой войны

Депутат Журова исключила вмешательство России в возможную войну на Южном Кавказе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об опасности начала новой войны на Южном Кавказье. В беседе с «Лентой.ру» депутат исключила вмешательство России в возможный конфликт.

Ранее Пашинян заявил, что на Южном Кавказе возникнет опасность новой войны Армении и Азербайджана, в случае если Ереван будет не согласен на территориальные компромиссы с Баку. Он объяснил, что для того, чтобы избежать новой войны, власти Армении вынуждены пойти на корректировку государственной границы в приграничных районах Тавушской области.

«Ресурсы урегулировать конфликт Россия может предоставить, но участвовать в войне — нет. Так или иначе обе стороны пытались перетянуть на свою сторону, но Россия старалась здесь быть нейтральной, потому что конфликт долгий. Каждый со своей стороны прав, России крайне сложно занять чью-то позицию стопроцентно. Это суверенные государства, и они должны решить эту проблему между собой», — сказала Журова.

Вмешается ли Россия — только в том случае, если речь о попытка решить ситуацию переговорами, не допуская войны

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

5 марта в парламенте Азербайджана предложили провести военную операцию в Армении, чтобы присоединить к территории страны восемь сел. По словам депутата Фазаила Агамалы, вооруженные силы республики должны начать ее как можно раньше, пока Ереван не получил доступ к тяжелому вооружению.

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      Кирилл Садовский
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