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09:58, 19 марта 2024Мир

В США предложили отправлять на фронт не достигших 25 лет украинцев

WP: сенатор Грэм предложил Украине отправлять на фронт людей младше 25 лет

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев предложил Украине как можно скорее принять новый закон о мобилизации и начать отправлять на фронт людей младше 25 лет. Его слова приводит The Washington Post (WP).

«Я не могу поверить, что служить [украинцы] начинают в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить всем, а не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей», — отметил сенатор, призывая законодательные власти принять новый закон о мобилизации.

Грэм также посоветовал Киеву не полагаться на помощь Вашингтона в различных вопросах. «Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя», — сказал он.

Сенатор не дал никаких гарантий по поводу предоставления Украине от США нового пакета помощи, однако он подчеркнул, что настроен «более оптимистично, чем когда-либо».

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Грэм заявил, что следующая военная помощь, которую могут предложить США, вероятнее всего, будет в виде беспроцентного кредита.

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      Лина Пивоварова
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