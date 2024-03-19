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18:18, 19 марта 2024Мир

Венгрия заблокировала выплаты Польше за поставки оружия Украине

Туск: Венгрия заблокировала выплаты ЕС Польше за поставки оружия Украине

Фото: Press Service of the Ukrainian Naval Forces / Reuters

Венгрия заблокировала выплаты Европейского союза (ЕС) Польше за поставки оружия Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Туск прокомментировал выплаты Евросоюзом компенсаций странам-членам за поставки военной помощи Украине. По его словам, ЕС должен выплатить государствам объединения пять миллиардов евро, из них Польше должно достаться 500 миллионов.

Политик подчеркнул, что выплаты уже одобрены еврочиновниками, однако выделение средств связано с единогласным принятием решений странами ЕС. «Есть одно государство, которое блокирует выплату Польше этих 500 миллионов. Попробуйте угадать, что это за страна. Да, это Венгрия», — заявил политик.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине. Он также добавил, что Венгрия воздержалась при принятии решения.

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      Юрий Леонов
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