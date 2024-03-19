Вода на руднике с пропавшими горняками в Приамурье поднялась на 15 метров

Mash: на шахте с пропавшими горняками в Приамурье вода поднялась на 15 метров

На золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области, где пропали 13 горняков, вода поднялась на 15 метров. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, на поверхности был слышен шум из-за прорыва воды в шахте. Сейчас там засыпаны входы в штрек, группа спасателей расчищает обвалившийся грунт. На место происшествия направили вертолет из Хабаровска и наземную опергруппу из Амурской области.

Вечером в понедельник, 18 марта, 13 горняков оказались под завалами после обрушения шахты в Зейском районе Амурской области. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер».

В регионе ввели режим ЧС из-за обвала на руднике. На утро следующего дня во вторник, 19 марта, связь с горняками так и не установили.